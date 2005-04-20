Кое-какие ссылочки за пол-года, вдруг что-то полезное.Искусство партизанской войныПрежде всего, определимся, кто может быть самым вероятным врагом партизана:А) Пиндосы они же Натовцы, Амеры, вообщем представители цивилизованного мира. Это те которые несут прогрессивную демократию при помощи авиации и крылатых ракет.Снабженные крутой электроникой. Не исключено что в скором времени примерят экзоскелеты. В партизанской войне будущего увидеть живого пиндоса большая удача, поскольку из-за малочисленности они не смогут оккупировать Россию. Другое дело, что помогать им будут продавшиеся за гамбургеры наши соотечественники ну и прочие наемнички, на которых экзокостюмов не хватит.Как мочить:Сторонников и пиндосов в обычных бронниках - Рекомендуется выцеливать и стрелять в бок, поскольку современные тканевые бронежилеты пока обеспечивают минимум защиты по бокам. Так же можно целить в места явно не закрытые – голову, ноги. Можно попробовать луки и арбалеты. Рекомендуется калибр 7,62 –АК, пистолет ТТ. На АК следует поставить оптику и стрелять, зафиксировав автомат с помощью ремня. Если разживетесь чем по современней – вам же лучше. Тогда никакой мороки просто мочите из ВСС или Вала бронебойными.Пиндосы в техноброне - Мочить их желательно агрегатами вызывающими помехи в электронике - там устройствами электромагнитного импульса ( если у кого есть схемы и дополнения по данному аспекту - попрошу добавить !!!). Так же стоит попробовать пострелять по сочленениям доспеха. Есть смысл попробовать расстреливать такого с нескольких сторон. Ну, еще попробовать зажигательное оружие – вдруг электроника перегреется. В конце – концов, остается старый добрый двухтонный валун - экзо там или не экзо - хана тебе чувак.Посмотри обсуждение здесь:Pass: dlvjakОбязательно использование местности, а именно ее свойств - мешать работе радиосвязи и т.д.Но увлекаться стрельбой и прогулками на свежем воздухе не рекомендуется, равно как и устройствами GPS – наведут со спутника ракету и – общий привет.(тем более что наводить будут не одну ракету).Цель в данном противостоянии:- обеспечить большие потери пиндосам и их союзникам;- перекрыть поток ресурсов (в первую очередь нефти и газа);- при наличии ПЗРК хорошо бы подбить пару транспортников;- оказать воздействие на общество и призвать к войне с оккупантом;- обеспечить затяжную экономическую нестабильность в регионе.Б) Китайцы – представители великой восточной цивилизации, совершающей своеобразное путешествие на запад. Готовьтесь к тотальному геноциду коренного Российского населения. Убивать будут планомерно и методично. Давить вас будут техникой и изредка применять что-то высокотехнологичное. Мочить будут из аналогов Российского оружия. Стоит изучить слабости российской техники, поскольку копиям они, скорее всего, передались (китайцы копируют образцы Российской техники).Давить вас будут числом. Так что не увлекайтесь - окружат и заколют палочками для еды.Как мочить:Мочить их надо как обычно с поправкой на численность. И потери им надо обеспечить намного более значительные. Стоит помнить что по численности они нас превосходят намного. Так что соотношение 100 к 1 еще не достаточно. Оружие стандартное - какое добудете. Но лучше что-то с ПСО.Цели аналогичные предыдущему пункту.В) невесть кто, непонятно откуда.Это и зеленые (исламисты мировые террористы) и прочие любители сомнительных развлечений под названием война.Неизвестно как за что и почему приходят и уходят. Может это потомки людей когда-то попробовавших русский самогон?.Мочить их не надо – сдохнут сами от сушняка.Самое время определить диапазон возможных угроз партизану.- гамбургероеды - продавшиеся за гамбургеры несчастные души. Немногим отличаются от вас. Но для человека изучившего путь малой войны в минимальном объеме опасности почти не представляющие. Единственная проблема в том, что в случае чего они зовут к себе на подмогу более продвинутых противников и работают информаторами врага. Так что смотрите внимательней. И мочите, чтоб другим неповадно было.- общевойсковые части – по ходу ваш основной противник. Дешево вооруженные рекруты, отмучавшиеся в учебке и изучившие пару приемов рукопашного боя. Очень редко встречаются опасные экземпляры не уступающие лесной пехоте по своей выучке. В то же время не следует отвлекаться на открытое противостояние – их больше – окружат и раздавят как танк пехотинца. А то и артиллерию с авиацией наведут. Оно вам надо? Достаточно легко берутся под нож при определенном навыке. Уровень дисциплины и моральный дух как правило не высоки.- специальные войска (спецназ) – ваш естественный враг. Эти обучены уничтожать террористов и партизан. Так что лучше не связывайтесь. Хотя если вы считаете, себя опытным и хотите поводить ребят за нос то, как говорится попытка не пытка, только потом не обижайтесь. Хотя в истории и были случаи противостояния партизан элитным войскам и партизаны случалось побеждали. Вооружены они нормально. Периодически встречаются экземпляры владеющие интуитивной стрельбой. Изучают, как правило, комбинированные боевые системы. Патроны на стрельбище не жалеют. Моральный дух у них высокий. Под нож берутся уже с определенными трудностями. В любом случае противостояние такому противнику для партизана уже нетривиальная задача, но вполне подъемная.ВНИМАНИЕ ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛА ВАША ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ВАМ НАДО ВСТРЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРОТИВНИКОВ- Элитные официальные специальные войска (уровня Российской АЛЬФЫ). Если партизан для противника – болезнь, то это лекарство, причем из радикальных вроде антибиотиков. Для стандартных ситуаций этого более чем достаточно. ОБХОДИТЕ ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ в ином случае стреляйте очередями и молитесь. Гранаты кидайте с задержкой, чтоб взрывались в воздухе либо по приземлении. Лучше всего пользуйте бронебойные. Полностью мобилизируйтесь как физически так и духовно. Многие из них владеют интуитивной стрельбой. Часто встречаются мастера единоборств. Работают грамотно тройками. При попытке взять под нож, скорее всего, засунут вам ваш же нож в задницу и провернут пару раз. Вооружены они конкретно бесшумное оружие, снайперское оружие. Фигачат в основном бронебойными. Дух и дисциплина на высочайшем уровне. Владеют навыками боевой тактической стрельбы. То есть прыгают сбивают прицел, кувыркаются и бьют в десятку, то есть в лоб вам пулей.Вывод: вы прожили красивую земную жизнь и умерли за то, что вам было дорого. Выжить в таком бою, а тем более победить почти невозможно. Хотя кто знает, может ваша жизнь так просто не закончится и вы тот, кому это по силам (ага щас).- Неофициальные элитные подразделения (название эквивалента неизвестно)О них мало, что или ничего неизвестно. Но будьте готовы к тому, что против вас будут использованы все известные человеку БИ и оружейные системы. Велика вероятность встречи с псиониками – т.е. гипнотизерами и прочими фокусниками. Бесконтактные БИ и прочая экзотика – редкая, но от этого не менее смертоносная. Под нож даже не пытайтесь брать, поскольку им известен 1001 способ засунуть ваш же нож вам в задницу.- Демон из преисподней.Вы агента Смита из матрицы помните?Два последних типа мифические, но кто знает с кем можно столкнуться. Скорее всего, дело дойдет только до спецназа. Остальные представлены исключительно в ознакомительных целях. Если и будут вас уничтожать то бомбардировкой, зачисткой или чем-то таким, посылать на сброд спецотряд сочтут расточительством.Какая же литература поможет нам в непростом деле обучения партизанскому делу? Ловите ссылки на действительно серьезную литературу, жаль только что в основном на энглише…Работа в подпольетактика партизаннаучные принципы партизанской войны1 базовый уровень как что сфорганить2 препятствия4 зажигательные средстваИнструкция по созданию ополченияруководство по выживанию – и агитации, с поправками применимо и у насСуворовские заветыСпутник разведчика и партизанаМоя разведкаосновное у партизана это минно-взрывная деятельность, стало быть, надо делать взрывчатку и мины. Они ведь дорогие и на всех их явно не хватит, стало быть надо делать все самому.Азбука домашнего террориста (взрывчатка, яды, введение в конспиралогию)Чехский учебник минераДругие материалы по пиротехникеНу вот вы у себя в логове, лагере… чем заняться?Туристическим снаряжением.Ну не хочется вам работать над тряпками. Собираете пылесос, а получается калаш.9мм пистолетпистолет 12 калибрапистолет 22 калибра с интегрированным глушителемчто то из области EMPРевольвер-ножМини автоматглушителиоружие и боеприпасыВинтовка 50 калибраавтомат 22 калибрапистолетРуководство по M 16Ролик о тренировке израильских коммандосМедицинаКлассическаянароднаяСоздание тайниковМетание предметовРукопашный бойНастольная книга частного охранникаДа цзе Шутотальная система рукопашного боя, читать всемРевольвер и пистолет – воениздат 1938Психическая саморегуляция – ускорение заживления ран в 2 раза это не шуткаФуух пока все извините за дилетантизм и что так мало, скорее всего прощайте