Кое-какие ссылочки за пол-года, вдруг что-то полезное.
Искусство партизанской войны
Прежде всего, определимся, кто может быть самым вероятным врагом партизана:
А) Пиндосы они же Натовцы, Амеры, вообщем представители цивилизованного мира. Это те которые несут прогрессивную демократию при помощи авиации и крылатых ракет.
Снабженные крутой электроникой. Не исключено что в скором времени примерят экзоскелеты. В партизанской войне будущего увидеть живого пиндоса большая удача, поскольку из-за малочисленности они не смогут оккупировать Россию. Другое дело, что помогать им будут продавшиеся за гамбургеры наши соотечественники ну и прочие наемнички, на которых экзокостюмов не хватит.
Как мочить:
Сторонников и пиндосов в обычных бронниках - Рекомендуется выцеливать и стрелять в бок, поскольку современные тканевые бронежилеты пока обеспечивают минимум защиты по бокам. Так же можно целить в места явно не закрытые – голову, ноги. Можно попробовать луки и арбалеты. Рекомендуется калибр 7,62 –АК, пистолет ТТ. На АК следует поставить оптику и стрелять, зафиксировав автомат с помощью ремня. Если разживетесь чем по современней – вам же лучше. Тогда никакой мороки просто мочите из ВСС или Вала бронебойными.
Пиндосы в техноброне - Мочить их желательно агрегатами вызывающими помехи в электронике - там устройствами электромагнитного импульса ( если у кого есть схемы и дополнения по данному аспекту - попрошу добавить !!!). Так же стоит попробовать пострелять по сочленениям доспеха. Есть смысл попробовать расстреливать такого с нескольких сторон. Ну, еще попробовать зажигательное оружие – вдруг электроника перегреется. В конце – концов, остается старый добрый двухтонный валун - экзо там или не экзо - хана тебе чувак.
Посмотри обсуждение здесь:
http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic ... 0&start=60
http://rapidshare.com/files/11887330/Mantrapping.rar
Pass: dlvjak
Обязательно использование местности, а именно ее свойств - мешать работе радиосвязи и т.д.
Но увлекаться стрельбой и прогулками на свежем воздухе не рекомендуется, равно как и устройствами GPS – наведут со спутника ракету и – общий привет.(тем более что наводить будут не одну ракету).
Цель в данном противостоянии:
- обеспечить большие потери пиндосам и их союзникам;
- перекрыть поток ресурсов (в первую очередь нефти и газа);
- при наличии ПЗРК хорошо бы подбить пару транспортников;
- оказать воздействие на общество и призвать к войне с оккупантом;
- обеспечить затяжную экономическую нестабильность в регионе.
Б) Китайцы – представители великой восточной цивилизации, совершающей своеобразное путешествие на запад. Готовьтесь к тотальному геноциду коренного Российского населения. Убивать будут планомерно и методично. Давить вас будут техникой и изредка применять что-то высокотехнологичное. Мочить будут из аналогов Российского оружия. Стоит изучить слабости российской техники, поскольку копиям они, скорее всего, передались (китайцы копируют образцы Российской техники).
http://armor.kiev.ua/Battle/Chechen/Vulner.html
Давить вас будут числом. Так что не увлекайтесь - окружат и заколют палочками для еды.
Как мочить:
Мочить их надо как обычно с поправкой на численность. И потери им надо обеспечить намного более значительные. Стоит помнить что по численности они нас превосходят намного. Так что соотношение 100 к 1 еще не достаточно. Оружие стандартное - какое добудете. Но лучше что-то с ПСО.
Цели аналогичные предыдущему пункту.
В) невесть кто, непонятно откуда.
Это и зеленые (исламисты мировые террористы) и прочие любители сомнительных развлечений под названием война.
Неизвестно как за что и почему приходят и уходят. Может это потомки людей когда-то попробовавших русский самогон?.
Мочить их не надо – сдохнут сами от сушняка.
Самое время определить диапазон возможных угроз партизану.
- гамбургероеды - продавшиеся за гамбургеры несчастные души. Немногим отличаются от вас. Но для человека изучившего путь малой войны в минимальном объеме опасности почти не представляющие. Единственная проблема в том, что в случае чего они зовут к себе на подмогу более продвинутых противников и работают информаторами врага. Так что смотрите внимательней. И мочите, чтоб другим неповадно было.
- общевойсковые части – по ходу ваш основной противник. Дешево вооруженные рекруты, отмучавшиеся в учебке и изучившие пару приемов рукопашного боя. Очень редко встречаются опасные экземпляры не уступающие лесной пехоте по своей выучке. В то же время не следует отвлекаться на открытое противостояние – их больше – окружат и раздавят как танк пехотинца. А то и артиллерию с авиацией наведут. Оно вам надо? Достаточно легко берутся под нож при определенном навыке. Уровень дисциплины и моральный дух как правило не высоки.
- специальные войска (спецназ) – ваш естественный враг. Эти обучены уничтожать террористов и партизан. Так что лучше не связывайтесь. Хотя если вы считаете, себя опытным и хотите поводить ребят за нос то, как говорится попытка не пытка, только потом не обижайтесь. Хотя в истории и были случаи противостояния партизан элитным войскам и партизаны случалось побеждали. Вооружены они нормально. Периодически встречаются экземпляры владеющие интуитивной стрельбой. Изучают, как правило, комбинированные боевые системы. Патроны на стрельбище не жалеют. Моральный дух у них высокий. Под нож берутся уже с определенными трудностями. В любом случае противостояние такому противнику для партизана уже нетривиальная задача, но вполне подъемная.
ВНИМАНИЕ ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛА ВАША ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ВАМ НАДО ВСТРЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРОТИВНИКОВ
- Элитные официальные специальные войска (уровня Российской АЛЬФЫ). Если партизан для противника – болезнь, то это лекарство, причем из радикальных вроде антибиотиков. Для стандартных ситуаций этого более чем достаточно. ОБХОДИТЕ ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ в ином случае стреляйте очередями и молитесь. Гранаты кидайте с задержкой, чтоб взрывались в воздухе либо по приземлении. Лучше всего пользуйте бронебойные. Полностью мобилизируйтесь как физически так и духовно. Многие из них владеют интуитивной стрельбой. Часто встречаются мастера единоборств. Работают грамотно тройками. При попытке взять под нож, скорее всего, засунут вам ваш же нож в задницу и провернут пару раз. Вооружены они конкретно бесшумное оружие, снайперское оружие. Фигачат в основном бронебойными. Дух и дисциплина на высочайшем уровне. Владеют навыками боевой тактической стрельбы. То есть прыгают сбивают прицел, кувыркаются и бьют в десятку, то есть в лоб вам пулей.
Вывод: вы прожили красивую земную жизнь и умерли за то, что вам было дорого. Выжить в таком бою, а тем более победить почти невозможно. Хотя кто знает, может ваша жизнь так просто не закончится и вы тот, кому это по силам (ага щас).
- Неофициальные элитные подразделения (название эквивалента неизвестно)
О них мало, что или ничего неизвестно. Но будьте готовы к тому, что против вас будут использованы все известные человеку БИ и оружейные системы. Велика вероятность встречи с псиониками – т.е. гипнотизерами и прочими фокусниками. Бесконтактные БИ и прочая экзотика – редкая, но от этого не менее смертоносная. Под нож даже не пытайтесь брать, поскольку им известен 1001 способ засунуть ваш же нож вам в задницу.
- Демон из преисподней.
Вы агента Смита из матрицы помните?
Два последних типа мифические, но кто знает с кем можно столкнуться. Скорее всего, дело дойдет только до спецназа. Остальные представлены исключительно в ознакомительных целях. Если и будут вас уничтожать то бомбардировкой, зачисткой или чем-то таким, посылать на сброд спецотряд сочтут расточительством.
Какая же литература поможет нам в непростом деле обучения партизанскому делу? Ловите ссылки на действительно серьезную литературу, жаль только что в основном на энглише…
Работа в подполье
http://rs67tg.rapidshare.com/files/9660 ... ground.pdf
тактика партизан
http://rs69tg.rapidshare.com/files/9660 ... t_Levy.pdf
научные принципы партизанской войны
1 базовый уровень как что сфорганить
http://rs53l32.rapidshare.com/files/968 ... Basics.pdf
2 препятствия
http://rs61cg.rapidshare.com/files/9657 ... Basics.pdf
4 зажигательные средства
http://rs60l34.rapidshare.com/files/965 ... iaries.pdf
Инструкция по созданию ополчения
http://rs30tg.rapidshare.com/files/9660 ... a_Unit.pdf
руководство по выживанию – и агитации, с поправками применимо и у нас
http://fanlib.ru/GetBook.ashx?type=rtf& ... 0000000000
http://fanlib.ru/GetBook.ashx?type=rtf& ... 0000000000
Суворовские заветы
http://rs18l32.rapidshare.com/files/691 ... a_duha.rar
http://rs15l33.rapidshare.com/files/341 ... uvorov.rar
Спутник разведчика и партизана
http://www.uplanet.ru/gp/rats/lib/sputnik.exe
Моя разведка
http://d-project.ru/images/files/myscout.rar
основное у партизана это минно-взрывная деятельность, стало быть, надо делать взрывчатку и мины. Они ведь дорогие и на всех их явно не хватит, стало быть надо делать все самому.
Азбука домашнего террориста (взрывчатка, яды, введение в конспиралогию)
http://www.huy1.fatal.ru/download/ruscitchen.rar
Чехский учебник минера
http://kpblcbl.boom.ru/uchebnik_minera.doc
Другие материалы по пиротехнике
http://rs19cg.rapidshare.com/files/5249 ... verkov.rar
http://dl25.rapidshare.de/files/1778267 ... v_kino.rar
http://dl23.rapidshare.de/files/3470428 ... r_bomb.rar
http://rs117l32.rapidshare.com/files/24 ... raboty.rar
http://rs3tl2.rapidshare.com/files/1752 ... oteh_1.rar
http://rs26cg.rapidshare.com/files/1752 ... oteh_2.rar
Ну вот вы у себя в логове, лагере… чем заняться?
Туристическим снаряжением.
http://dl17.rapidshare.de/files/1778044 ... urista.rar
http://dl26.rapidshare.de/files/2317577 ... Bivaki.rar
Ну не хочется вам работать над тряпками. Собираете пылесос, а получается калаш.
9мм пистолет
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mm-MP.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmMP_Schematics.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmMP-Receiver.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmPistol.pdf
пистолет 12 калибра
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12g_Schmatics.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12ga ... erings.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12g-pistol.pdf
пистолет 22 калибра с интегрированным глушителем
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/22pistol.pdf
что то из области EMP
http://www.linkbase.org/emp-weapon/emp.zip
Револьвер-нож
http://rs11gc.rapidshare.com/files/1311 ... Design.pdf
Мини автомат
http://rs22gc.rapidshare.com/files/1311 ... Pistol.pdf
глушители
http://rs46l33.rapidshare.com/files/116 ... Master.rar
http://rs60tl2.rapidshare.com/files/116 ... encers.rar
http://rs35l33.rapidshare.com/files/131 ... encers.pdf
http://rs23cg2.rapidshare.com/files/131 ... encers.pdf
оружие и боеприпасы
http://rs37gc.rapidshare.com/files/2266 ... _Brown.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/Home ... ePages.pdf
Винтовка 50 калибра
http://rs25tg.rapidshare.com/files/6704 ... 50_cal.rar
автомат 22 калибра
http://rs28cg.rapidshare.com/files/6702 ... pistol.rar
пистолет
http://rs38tl2.rapidshare.com/files/670 ... andgun.rar
Руководство по M 16
http://www.emilitarymanuals.com/freelib ... andout.pdf
Ролик о тренировке израильских коммандос
http://rs54cg.rapidshare.com/files/2306 ... aining.rar
Медицина
Классическая
http://rs9cg.rapidshare.com/files/50272 ... oldier.pdf
http://www.bordeninstitute.army.mil/emr ... rg/EWS.ZIP
http://ihtik.vrazved3.cp.regruhosting.ru/med_27sept2006 ... 6_1400.rar
http://ctp2r.narod.ru/download/equipmen ... _ambul.zip
http://dl26tl.rapidshare.com/files/6002 ... y_shov.rar
http://www.polezen.ru/health/med-pom.rar
http://belangrb.narod.ru/download/Med_S ... pomosh.pdf
народная
http://files.zipsites.ru/health/norbekov/norbekov.rar
http://magiaworld.org.ru/download.php?u ... ravnik.rar
http://www.medknigi.npl-rez.ru/knigi/RNM-2005.zip
http://bookz.ru/rar/bookz/medic/domlech.rar
http://bookz.ru/rar/bookz/medic/narmed.rar
http://crimea-board.info/pub/11ffdd4cbd ... assaze.pdf
http://dl56l32.rapidshare.com/files/124 ... ajdomu.rar
Создание тайников
http://lpm-soft.nm.ru/books/tainik.rar
http://rs45cg.rapidshare.com/files/1311 ... ything.pdf
Метание предметов
http://dl18cg.rapidshare.com/files/8769 ... _____.djvu
http://stg79.ifolder.ru/download/?69631 ... yFFg%3D%3D
http://rs78l32.rapidshare.com/files/276 ... panics.pdf
Рукопашный бой
Настольная книга частного охранника
http://rs70tl.rapidshare.com/files/1894 ... annika.rar
Да цзе Шу
http://rs33l32.rapidshare.com/files/152 ... ze_shu.rar
тотальная система рукопашного боя, читать всем
http://stg135.ifolder.ru/download/?2117 ... w8Sg%3D%3D
Револьвер и пистолет – воениздат 1938
http://rs19tl2.rapidshare.com/files/815 ... 928/RP.rar
Психическая саморегуляция – ускорение заживления ран в 2 раза это не шутка
http://dl49tl2.rapidshare.com/files/148 ... syutin.rar
http://www.fictionbook.ru/author/keho_d ... ie.rtf.zip
Фуух пока все извините за дилетантизм и что так мало, скорее всего прощайте