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volinger
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 21:50:30 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 12, 2007 22:34:57
Сообщения: 37
Откуда: Ростов
Кое-какие ссылочки за пол-года, вдруг что-то полезное.

Искусство партизанской войны

Прежде всего, определимся, кто может быть самым вероятным врагом партизана:

А) Пиндосы они же Натовцы, Амеры, вообщем представители цивилизованного мира. Это те которые несут прогрессивную демократию при помощи авиации и крылатых ракет.
Снабженные крутой электроникой. Не исключено что в скором времени примерят экзоскелеты. В партизанской войне будущего увидеть живого пиндоса большая удача, поскольку из-за малочисленности они не смогут оккупировать Россию. Другое дело, что помогать им будут продавшиеся за гамбургеры наши соотечественники ну и прочие наемнички, на которых экзокостюмов не хватит.
Как мочить:
Сторонников и пиндосов в обычных бронниках - Рекомендуется выцеливать и стрелять в бок, поскольку современные тканевые бронежилеты пока обеспечивают минимум защиты по бокам. Так же можно целить в места явно не закрытые – голову, ноги. Можно попробовать луки и арбалеты. Рекомендуется калибр 7,62 –АК, пистолет ТТ. На АК следует поставить оптику и стрелять, зафиксировав автомат с помощью ремня. Если разживетесь чем по современней – вам же лучше. Тогда никакой мороки просто мочите из ВСС или Вала бронебойными.
Пиндосы в техноброне - Мочить их желательно агрегатами вызывающими помехи в электронике - там устройствами электромагнитного импульса ( если у кого есть схемы и дополнения по данному аспекту - попрошу добавить !!!). Так же стоит попробовать пострелять по сочленениям доспеха. Есть смысл попробовать расстреливать такого с нескольких сторон. Ну, еще попробовать зажигательное оружие – вдруг электроника перегреется. В конце – концов, остается старый добрый двухтонный валун - экзо там или не экзо - хана тебе чувак.

Посмотри обсуждение здесь:
http://www.vrazvedka.ru/forum/viewtopic ... 0&start=60

http://rapidshare.com/files/11887330/Mantrapping.rar
Pass: dlvjak

Обязательно использование местности, а именно ее свойств - мешать работе радиосвязи и т.д.
Но увлекаться стрельбой и прогулками на свежем воздухе не рекомендуется, равно как и устройствами GPS – наведут со спутника ракету и – общий привет.(тем более что наводить будут не одну ракету).
Цель в данном противостоянии:
- обеспечить большие потери пиндосам и их союзникам;
- перекрыть поток ресурсов (в первую очередь нефти и газа);
- при наличии ПЗРК хорошо бы подбить пару транспортников;
- оказать воздействие на общество и призвать к войне с оккупантом;
- обеспечить затяжную экономическую нестабильность в регионе.


Б) Китайцы – представители великой восточной цивилизации, совершающей своеобразное путешествие на запад. Готовьтесь к тотальному геноциду коренного Российского населения. Убивать будут планомерно и методично. Давить вас будут техникой и изредка применять что-то высокотехнологичное. Мочить будут из аналогов Российского оружия. Стоит изучить слабости российской техники, поскольку копиям они, скорее всего, передались (китайцы копируют образцы Российской техники).
http://armor.kiev.ua/Battle/Chechen/Vulner.html

Давить вас будут числом. Так что не увлекайтесь - окружат и заколют палочками для еды.

Как мочить:
Мочить их надо как обычно с поправкой на численность. И потери им надо обеспечить намного более значительные. Стоит помнить что по численности они нас превосходят намного. Так что соотношение 100 к 1 еще не достаточно. Оружие стандартное - какое добудете. Но лучше что-то с ПСО.
Цели аналогичные предыдущему пункту.

В) невесть кто, непонятно откуда.
Это и зеленые (исламисты мировые террористы) и прочие любители сомнительных развлечений под названием война.

Неизвестно как за что и почему приходят и уходят. Может это потомки людей когда-то попробовавших русский самогон?.
Мочить их не надо – сдохнут сами от сушняка.

Самое время определить диапазон возможных угроз партизану.

- гамбургероеды - продавшиеся за гамбургеры несчастные души. Немногим отличаются от вас. Но для человека изучившего путь малой войны в минимальном объеме опасности почти не представляющие. Единственная проблема в том, что в случае чего они зовут к себе на подмогу более продвинутых противников и работают информаторами врага. Так что смотрите внимательней. И мочите, чтоб другим неповадно было.

- общевойсковые части – по ходу ваш основной противник. Дешево вооруженные рекруты, отмучавшиеся в учебке и изучившие пару приемов рукопашного боя. Очень редко встречаются опасные экземпляры не уступающие лесной пехоте по своей выучке. В то же время не следует отвлекаться на открытое противостояние – их больше – окружат и раздавят как танк пехотинца. А то и артиллерию с авиацией наведут. Оно вам надо? Достаточно легко берутся под нож при определенном навыке. Уровень дисциплины и моральный дух как правило не высоки.

- специальные войска (спецназ) – ваш естественный враг. Эти обучены уничтожать террористов и партизан. Так что лучше не связывайтесь. Хотя если вы считаете, себя опытным и хотите поводить ребят за нос то, как говорится попытка не пытка, только потом не обижайтесь. Хотя в истории и были случаи противостояния партизан элитным войскам и партизаны случалось побеждали. Вооружены они нормально. Периодически встречаются экземпляры владеющие интуитивной стрельбой. Изучают, как правило, комбинированные боевые системы. Патроны на стрельбище не жалеют. Моральный дух у них высокий. Под нож берутся уже с определенными трудностями. В любом случае противостояние такому противнику для партизана уже нетривиальная задача, но вполне подъемная.

ВНИМАНИЕ ЕСЛИ ВАМ НАДОЕЛА ВАША ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ВАМ НАДО ВСТРЕТИТЬ СЛЕДУЮЩИХ ПРОТИВНИКОВ

- Элитные официальные специальные войска (уровня Российской АЛЬФЫ). Если партизан для противника – болезнь, то это лекарство, причем из радикальных вроде антибиотиков. Для стандартных ситуаций этого более чем достаточно. ОБХОДИТЕ ДЕСЯТОЙ ДОРОГОЙ в ином случае стреляйте очередями и молитесь. Гранаты кидайте с задержкой, чтоб взрывались в воздухе либо по приземлении. Лучше всего пользуйте бронебойные. Полностью мобилизируйтесь как физически так и духовно. Многие из них владеют интуитивной стрельбой. Часто встречаются мастера единоборств. Работают грамотно тройками. При попытке взять под нож, скорее всего, засунут вам ваш же нож в задницу и провернут пару раз. Вооружены они конкретно бесшумное оружие, снайперское оружие. Фигачат в основном бронебойными. Дух и дисциплина на высочайшем уровне. Владеют навыками боевой тактической стрельбы. То есть прыгают сбивают прицел, кувыркаются и бьют в десятку, то есть в лоб вам пулей.
Вывод: вы прожили красивую земную жизнь и умерли за то, что вам было дорого. Выжить в таком бою, а тем более победить почти невозможно. Хотя кто знает, может ваша жизнь так просто не закончится и вы тот, кому это по силам (ага щас).

- Неофициальные элитные подразделения (название эквивалента неизвестно)
О них мало, что или ничего неизвестно. Но будьте готовы к тому, что против вас будут использованы все известные человеку БИ и оружейные системы. Велика вероятность встречи с псиониками – т.е. гипнотизерами и прочими фокусниками. Бесконтактные БИ и прочая экзотика – редкая, но от этого не менее смертоносная. Под нож даже не пытайтесь брать, поскольку им известен 1001 способ засунуть ваш же нож вам в задницу.

- Демон из преисподней.
Вы агента Смита из матрицы помните?

Два последних типа мифические, но кто знает с кем можно столкнуться. Скорее всего, дело дойдет только до спецназа. Остальные представлены исключительно в ознакомительных целях. Если и будут вас уничтожать то бомбардировкой, зачисткой или чем-то таким, посылать на сброд спецотряд сочтут расточительством.

Какая же литература поможет нам в непростом деле обучения партизанскому делу? Ловите ссылки на действительно серьезную литературу, жаль только что в основном на энглише…


Работа в подполье
http://rs67tg.rapidshare.com/files/9660 ... ground.pdf

тактика партизан
http://rs69tg.rapidshare.com/files/9660 ... t_Levy.pdf

научные принципы партизанской войны

1 базовый уровень как что сфорганить
http://rs53l32.rapidshare.com/files/968 ... Basics.pdf
2 препятствия
http://rs61cg.rapidshare.com/files/9657 ... Basics.pdf
4 зажигательные средства
http://rs60l34.rapidshare.com/files/965 ... iaries.pdf

Инструкция по созданию ополчения
http://rs30tg.rapidshare.com/files/9660 ... a_Unit.pdf

руководство по выживанию – и агитации, с поправками применимо и у нас

http://fanlib.ru/GetBook.ashx?type=rtf& ... 0000000000
http://fanlib.ru/GetBook.ashx?type=rtf& ... 0000000000

Суворовские заветы
http://rs18l32.rapidshare.com/files/691 ... a_duha.rar
http://rs15l33.rapidshare.com/files/341 ... uvorov.rar

Спутник разведчика и партизана
http://www.uplanet.ru/gp/rats/lib/sputnik.exe

Моя разведка
http://d-project.ru/images/files/myscout.rar

основное у партизана это минно-взрывная деятельность, стало быть, надо делать взрывчатку и мины. Они ведь дорогие и на всех их явно не хватит, стало быть надо делать все самому.
Азбука домашнего террориста (взрывчатка, яды, введение в конспиралогию)
http://www.huy1.fatal.ru/download/ruscitchen.rar
Чехский учебник минера
http://kpblcbl.boom.ru/uchebnik_minera.doc

Другие материалы по пиротехнике
http://rs19cg.rapidshare.com/files/5249 ... verkov.rar
http://dl25.rapidshare.de/files/1778267 ... v_kino.rar
http://dl23.rapidshare.de/files/3470428 ... r_bomb.rar
http://rs117l32.rapidshare.com/files/24 ... raboty.rar
http://rs3tl2.rapidshare.com/files/1752 ... oteh_1.rar
http://rs26cg.rapidshare.com/files/1752 ... oteh_2.rar

Ну вот вы у себя в логове, лагере… чем заняться?
Туристическим снаряжением.
http://dl17.rapidshare.de/files/1778044 ... urista.rar
http://dl26.rapidshare.de/files/2317577 ... Bivaki.rar
Ну не хочется вам работать над тряпками. Собираете пылесос, а получается калаш.
9мм пистолет
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mm-MP.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmMP_Schematics.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmMP-Receiver.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/9mmPistol.pdf
пистолет 12 калибра
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12g_Schmatics.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12ga ... erings.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/12g-pistol.pdf
пистолет 22 калибра с интегрированным глушителем
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/22pistol.pdf
что то из области EMP
http://www.linkbase.org/emp-weapon/emp.zip
Револьвер-нож
http://rs11gc.rapidshare.com/files/1311 ... Design.pdf
Мини автомат
http://rs22gc.rapidshare.com/files/1311 ... Pistol.pdf
глушители
http://rs46l33.rapidshare.com/files/116 ... Master.rar
http://rs60tl2.rapidshare.com/files/116 ... encers.rar
http://rs35l33.rapidshare.com/files/131 ... encers.pdf
http://rs23cg2.rapidshare.com/files/131 ... encers.pdf
оружие и боеприпасы
http://rs37gc.rapidshare.com/files/2266 ... _Brown.pdf
http://www.thehomegunsmith.com/pdf/Home ... ePages.pdf
Винтовка 50 калибра
http://rs25tg.rapidshare.com/files/6704 ... 50_cal.rar
автомат 22 калибра
http://rs28cg.rapidshare.com/files/6702 ... pistol.rar
пистолет
http://rs38tl2.rapidshare.com/files/670 ... andgun.rar
Руководство по M 16
http://www.emilitarymanuals.com/freelib ... andout.pdf
Ролик о тренировке израильских коммандос

http://rs54cg.rapidshare.com/files/2306 ... aining.rar


Медицина
Классическая
http://rs9cg.rapidshare.com/files/50272 ... oldier.pdf
http://www.bordeninstitute.army.mil/emr ... rg/EWS.ZIP
http://ihtik.vrazved3.cp.regruhosting.ru/med_27sept2006 ... 6_1400.rar
http://ctp2r.narod.ru/download/equipmen ... _ambul.zip
http://dl26tl.rapidshare.com/files/6002 ... y_shov.rar
http://www.polezen.ru/health/med-pom.rar
http://belangrb.narod.ru/download/Med_S ... pomosh.pdf
народная
http://files.zipsites.ru/health/norbekov/norbekov.rar
http://magiaworld.org.ru/download.php?u ... ravnik.rar
http://www.medknigi.npl-rez.ru/knigi/RNM-2005.zip
http://bookz.ru/rar/bookz/medic/domlech.rar
http://bookz.ru/rar/bookz/medic/narmed.rar
http://crimea-board.info/pub/11ffdd4cbd ... assaze.pdf
http://dl56l32.rapidshare.com/files/124 ... ajdomu.rar

Создание тайников
http://lpm-soft.nm.ru/books/tainik.rar
http://rs45cg.rapidshare.com/files/1311 ... ything.pdf

Метание предметов
http://dl18cg.rapidshare.com/files/8769 ... _____.djvu
http://stg79.ifolder.ru/download/?69631 ... yFFg%3D%3D
http://rs78l32.rapidshare.com/files/276 ... panics.pdf


Рукопашный бой
Настольная книга частного охранника
http://rs70tl.rapidshare.com/files/1894 ... annika.rar
Да цзе Шу
http://rs33l32.rapidshare.com/files/152 ... ze_shu.rar
тотальная система рукопашного боя, читать всем
http://stg135.ifolder.ru/download/?2117 ... w8Sg%3D%3D

Револьвер и пистолет – воениздат 1938
http://rs19tl2.rapidshare.com/files/815 ... 928/RP.rar

Психическая саморегуляция – ускорение заживления ран в 2 раза это не шутка
http://dl49tl2.rapidshare.com/files/148 ... syutin.rar
http://www.fictionbook.ru/author/keho_d ... ie.rtf.zip


Фуух пока все извините за дилетантизм и что так мало, скорее всего прощайте
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Клинок
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2007 9:40:38 
Не в сети
Тролль убеждённый

Зарегистрирован: Пт сен 22, 2006 15:07:51
Сообщения: 1098
СОветские и не только учебники по промышленному и лабораторному производству ВВ и ОВ
http://my-lair.narod.ru/index.htm

Тоже неплохой сайт по пиротехнике и ВВ. Автор сайта "пионер", т.е. не профессионал, но это практик и у него есть толковые и проверенные рецепты. Чувствуется, что чел шарит в химии.
http://web.etel.ru/~saper/

Очень простые конструкции гранат времён первой мировой войны. Большинство конструкций легко воспроизводятся в кустарных условиях
http://ww1.milua.org/AllGrenades.htm

Один из лучших сайтов интернета посвящённый минам, многие из приведённых на нём конструкций примитивны и доступны для кустарного (на коленке) производства.
http://web.etel.ru/~saper/

Куча чертежей к различным видам огнестрельного оружия. Некоторые конструкции такие как СТЭН, ППШ, стреляющие авторучки, лебрейтор и пр. Очень просты в производстве. в том числе и кустарном. Единственно, что качество чертежей и полнота оставляют желать... Но тем не менее:
http://volnyj-strelok.narod.ru/weapon.html

Учебник диверсанта на буржуйском. Картинки понятны на любом языке, но советую перводить текст. МНоги рецепты класс, другие просто убийственны для автора. есть и обсолютно бестолковые рекомендации
http://volnyj-strelok.narod.ru/manifest.rar

Энциклопедия джихада две части на буржуйском
http://volnyj-strelok.narod.ru/mujahide ... e_book.pdf
http://volnyj-strelok.narod.ru/mejahide ... n_book.pdf

арабское руководство
http://volnyj-strelok.narod.ru/AlQaedManual.doc

Ну пока усё
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volinger
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 15:55:59 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт июн 12, 2007 22:34:57
Сообщения: 37
Откуда: Ростов
Рукоприкладство для партизана роскошь. Но кто знает, надо же где-то взять первое трофейное оружие. Только грудью на ствол лезть не надо даже в броннике - целее будете.

Рукопашный бой котиков (SEALS)
http://dl10cg.rapidshare.com/files/8555 ... efense.rar
Выживание в воде
http://dl41tl2.rapidshare.com/files/868 ... rvival.rar
Физуха котиков
http://dl5l32.rapidshare.com/files/1038 ... _guide.rar

физуха
http://dl16.rapidshare.de/files/1545544 ... itness.rar
http://dl7tl2.rapidshare.com/files/7868 ... arrior.rar
http://dl27l3.rapidshare.com/files/7969 ... _Bonus.rar
http://dl5.rapidshare.de/files/15455489 ... ries_I.rar
http://dl17.rapidshare.de/files/1545550 ... ies_II.rar

Пиндосский рукопашный бой (FM 150)
http://belangrb.narod.ru/download/RB_morpeh_US_1992.rar

Вин чун (для экзотов)
http://rs8tg.rapidshare.com/files/19083 ... s.com_.rar
http://rs13gc.rapidshare.com/files/1892 ... s.com_.rar
http://dl026.filefactory.com/dl/f/b1f8d ... a741c71c7/
http://dl022.filefactory.com/dl/f/a7a3f ... 04b889997/
http://dl020.filefactory.com/dl/f/710fd ... 4696c447b/
Практический вин чун
http://rs116cg2.rapidshare.com/files/32 ... Works_.pdf

Ниндзя- руки смерти ката состоящая из всех смертельных или травматичных приемов.
Формат-pdf
Размер-3,2 мб
Качество-читабельно
http://rs25tg.rapidshare.com/files/2723 ... njahod.pdf

Книга полностью посвященная дюймовому удару Брюса Ли некоторые включают этот удар в свою личную боевую систему из-за очень маленького замаха и убойной силы.
Формат-pdf
Размер-6,5 мб
Качество-читабельно
http://rs108l32.rapidshare.com/files/25 ... _Punch.rar
книги на английском языке

Пятикнижие Медведева размер до 1 мб
Формат- ворд
http://shoudao.ter12.ru/appearances.htm ... le=1000120
http://shoudao.ter12.ru/appearances.htm ... le=1000121
http://shoudao.ter12.ru/appearances.htm ... le=1000122
http://shoudao.ter12.ru/appearances.htm ... le=1000123
http://shoudao.ter12.ru/appearances.htm ... le=1000124

Железная ладонь
http://rs46cg.rapidshare.com/files/3083 ... adonj.djvu
для экзотов будет интересна подготовительная к набивке стадия и дополнительные материалы по ТКМ
(существкет еще и подготовка к приему ударов но пока видел только у Мантэка Чиа и в железном воине)

Руководство по вязанию узлов
http://rs46tl2.rapidshare.com/files/227 ... bavnye.rar

Инструкция по тюнингу авто, для его последующего использования в локальном конфликте (кто-то интересовался превращением гвоздей в чеснок?)
http://rs81l33.rapidshare.com/files/283 ... plete_.pdf

Стрельба из пистолета
Потапов практика СМЕРШ
http://rs7cg.rapidshare.com/files/16699 ... toleta.rar

пиндосские руководства
http://rs28l33.rapidshare.com/files/837 ... o_live.rar
http://dl62l3.rapidshare.com/files/9645 ... _Guide.rar

Интересное исследование на тему встречи с четвероногим оппонентом (экспериментальный материал)
http://www.russtil.ru/library/sobaka.zip

Динамические гимнастики
Здрава
http://rs100cg2.rapidshare.com/files/27 ... a_djvu.zip
Динамическая гимнастика с рядом интересных упражнений
http://shoudao.ter12.ru/lector.htm?file ... le=1000373
Зикр
http://klein.zen.ru/lotos/zip/2006/usmanov-01.zip
Простенький и понятный цигун
http://rs2tl2.rapidshare.com/files/1947 ... y_LQ_.djvu

Работа с ножом
Обязательно поищите Симкина. Желательно использовать динамические системы вроде эскримы.
Эскрима
Бабочка - коротко основное (больше всего места ушло на ролики перехватов)
http://dl50l32.rapidshare.com/files/891 ... Arnis_.rar
нож
http://dl70l32.rapidshare.com/files/930 ... 487/ft.rar
http://www.aikibujutsu.ru/_private/n_and_n.rar
Техника боевого фехтования Тараса
http://dl24tl.rapidshare.com/files/6553 ... vaniya.rar

есть смысл поискать в сети Его величество нож и использование ножа в тюрьме фолсом.

испанское руководство по тонфе – все ясно из картинок.
http://dl46cg2.rapidshare.com/files/993 ... /Tonfa.rar

1001 урок боя короткой палочкой
http://dl14.rapidshare.de/files/1125880 ... palkoy.rar

боеувое искусство вьетнамских шпионов
http://rs46tl.rapidshare.com/files/2093 ... tfVtnm.rar

ниндзевское руководство по метанию ножей
http://crimea-board.info/pub/c5ce81f396 ... _Ninja.rar

Советую обратить некоторое внимание на эту книгу, поскольку Саньшоу является популярным в Китае, в силу чего солдаты поднебесной будут обучаться именно по этой системе (скорее всего именно по ней –она проста и практична).
http://dl52l3.rapidshare.com/files/1161 ... 001715.rar


Теперь чуть по практичнее

Охотничьи самоловы
http://dl15.rapidshare.de/files/1329812 ... molovy.rar


Не знаю насколько действенно но дана инструкция по переделки микроволновки в излучатель для защиты бункера.
http://rs121cg2.rapidshare.com/files/28 ... th_ray.rar

Руководство по работе со снайперской системой М 24
http://www.remingtonmilitary.com/downlo ... 3-5-4-10-1)%20M24%20Sniper%20System.pdf
http://www.remingtonmilitary.com/downlo ... enance.pdf

Книга для фанатов сериала Мак гайвер (об использовании подручных средств)
http://rs122tl2.rapidshare.com/files/36 ... ksWide.pdf

http://rs27gc.rapidshare.com/files/7455 ... 527257.rar

Руководство времен великой отечественной войны для немецких партизан
http://rs61l33.rapidshare.com/files/966 ... Manual.pdf

Изготовление дымовых шашек
http://rs12cg2.rapidshare.com/files/215 ... evices.rar

Модернизация моделей рокет для более практичного применения
http://rs86gc.rapidshare.com/files/2807 ... arrell.rar
http://rs138tl2.rapidshare.com/files/28 ... stelle.rar

Кто знает может при работе в подполье вам потребуется устранить кого-либо
http://rs59tg.rapidshare.com/files/1311 ... ndBook.pdf

Так же руководства по двереоткрыванию
http://rs10tg.rapidshare.com/files/4622 ... TOLWIT.rar
http://rs9tg.rapidshare.com/files/46206 ... SLHTOT.rar

Пара книг про взрывчатку
http://rs9tg.rapidshare.com/files/46206 ... SLHTOT.rar
http://rs11l32.rapidshare.com/files/461 ... 1/TRBB.rar



Психологическая подготовка

Книги шлахтера
http://www.shlahter.ru/index.php?do=dl& ... &action=dl
http://podcorka.narod.ru/bibl/psi/shlahter-01.rar
http://podcorka.narod.ru/bibl/psi/shlahter-02.rar
http://podcorka.narod.ru/bibl/psi/shlahter-03.rar
4 соглашения
http://rs137cg2.rapidshare.com/files/26 ... heniya.rar
Безумства и заблуждения толпы
http://dl25.rapidshare.de/files/1272314 ... _tolpy.rar
скрытый гипноз
http://rs53tl2.rapidshare.com/files/183 ... gipnoz.rar
Руководство по НЛП
http://lpm-soft.nm.ru/books/nlp.rar
НЛП по русски
http://rs79cg2.rapidshare.com/files/294 ... sskinh.rar
Ментальный тренинг ниндзя
http://rs19tg.rapidshare.com/files/2723 ... jamind.ZIP
Моммот тоже про ниндзя но на русском и по прикольнее (нужна регистрация)
http://crimea-board.info/pub/11ffdd4cbd ... _art_1.rar
http://crimea-board.info/pub/11ffdd4cbd ... _art_2.rar
Ускорение обучения
http://dl24.rapidshare.de/files/3387342 ... h_2000.rar
Руководство по скоростному изучению языков
Формат-pdf
Размер-4,7 мб
Качество-читабельно
http://rs16cg.rapidshare.com/files/1085 ... gLearn.pdf
язык тоже английский-если бы все было так легко.
Писал вроде, какой то берет.

Книга Кандыбы, содержащая рассекреченный спецтренинг для солдат Вермахта.
Кто знает вдруг пригодится – вещь прикольная.
http://www.sniperfiles.fatal.ru/images/sverhvozm.rar


В свое время на форуме задавался вопрос об использовании паранормальных способностей.
Многое здесь не ясно но по слухам (а точно вам никто не напишет) во время великой отечественной войны Вольф Мессинг применял свои таланты. Но его способности были врожденными, впоследствии их развивали. Что в итоге с ним стало неизвестно, но говорят что под конец жизни он страдал всякими маниями. И старался избегать групп людей (скорее всего из-за спонтанной телепатии). В сети (да и полагаю в печати) есть только его биография да и та по идее не совсем настоящая, но все же:
http://klein.zen.ru/lotos/zip/2005/messing-01.zip

В современный период прийти к сверхвозможностям можно многими путями.
Поговаривают о группе Dreamhakers. И о том, что ими интересуются службисты, и что они работают со снами добиваясь на физическом плане результатов. Но поручиться за то, что это не очередная кучка бритоголовых духоловов, ищущих жертву я не могу.
Харе Кришна!
Харе Рама!
Харе смехопанорама!
Все же ссылка на книжицу тут, но не обижайтесь ежели что!!
http://stg304.ifolder.ru/download/?1698 ... N64g%3D%3D



В качестве бонуса альбом тропы разведчика.
http://belangrb.narod.ru/download/Tropa_Razved.rar


Повторяю для партизана достаточно знать минно-подрывное дело, конспирологию, маскировку и ориентирование. Рукопашный бой не обязателен. Все таки с пяткой на шашку не побежишь. Для этого надо или чтоб не было шашки, или чтоб она была но сломалась. И при всем при этом очень уж не хотелось сдаваться.
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sinedq
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 16:53:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср янв 07, 2009 15:12:24
Сообщения: 18
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СЫЛКИ

_________________
гость из УКРАИНЫ
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Ustas
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс фев 15, 2009 20:45:44 
Не в сети
Почетный бан

Зарегистрирован: Чт авг 14, 2008 16:13:53
Сообщения: 786
Фигассе тут отжигают! :D
А мне инструкцию по изготовлению атамной бонбы в гараже можно?
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mcr
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 13:23:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн дек 15, 2008 13:36:44
Сообщения: 1449
Ustas писал(а):
Фигассе тут отжигают! :D
А мне инструкцию по изготовлению атамной бонбы в гараже можно?


http://arch19.narod.ru/sensor.htm
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Kustav
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 13:23:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт июл 09, 2010 14:06:20
Сообщения: 1
а

_________________
На всё любовь Бога.


Последний раз редактировалось Kustav Ср фев 08, 2012 10:00:11, всего редактировалось 2 раз(а).

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андрей
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 19:32:20 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср апр 20, 2005 17:00:12
Сообщения: 2092
Kirill_kik писал(а):
volinger, а есть "Спутник разведчика и партизана" Тараса в полной версии? Вы выложили ссылку, но там нескольких глав не хватает.

У меня друг уезжает в Киргизию, хочу ему подарить такое руководство на всякий экстренный случай. Вы наверняка в курсе, что там сейчас творится, без этих знаний очень сложно, а так будет хотя бы шанс.


Не создавайте человеку иллюзию книга ему не поможет в ЧС если есть хоть немного времени почитайте форум сайт попробуйте договорится через ЛС с МГ может он поможет краткий курс (типа лекции) провести может еще кто из форумчан поможет но теория без практики ничто ИМХО
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Штатский
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 11:04:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс янв 11, 2009 0:17:01
Сообщения: 428
Kirill_kik писал(а):
У меня друг уезжает в Киргизию, хочу ему подарить такое руководство на всякий экстренный случай. Вы наверняка в курсе, что там сейчас творится, без этих знаний очень сложно, а так будет хотя бы шанс.

Посмотрите здесь. Интересный очерк про Киргизию.
http://ifolder.ru/17386463
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